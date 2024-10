Salernitana di misura a Palermo: decide la meteora Juve. Pari Brescia

Una domenica che chiude l'ottava giornata della Serie B 2024/2025. In un turno ricco di gol, protagonista è stato l'equilibrio. Finisce 1-1 Cremonese-Bari e Mantova-Brescia, mentre Catanzaro-Modena è un pari ricco di gol, 2-2. Vince la Salernitana in casa del Palermo grazie a un gol di Tello in apertura di primo tempo. Stoico Sudtirol che in una gara iniziata in ritardo a causa di alcuni problemi in sala Var, espugna lo stadio Marulla di Cosenza per 2-0 riuscendo a imporsi nonostante l'inferiorità numerica.