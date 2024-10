Serie B, pari Bari-Catanzaro. Pioli-Ronaldo, brividi arabi. Ligue 1, frena il Monaco

Termina 1-1 tra Longo e Caserta, vittoria all'ultimo respiro per l'Al Nassr. Il Psg sorride per lo 0-0 della capolista con il Lilla, ok il Dortmund in Bundesliga e il Valladolid in Liga