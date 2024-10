Spezia-Bari finisce senza gol: super Radunovic, il Pisa resta da solo al comando

LA SPEZIA - Lo Spezia di D'Angelo pur meritando non sblocca il risultato ed ottiene solo un punto, primo pareggio casalingo per i liguri. In avvio sono i padroni di casa a comandare il gioco ed a creare le occasioni per passare in vantaggio. Come al solito da calcio piazzato arrivano i maggiori pericoli, con il portiere Radunovic che si salva un paio di volte in uscita e poi intercettando una conclusione potente di Nagy. Dove non arriva il portiere ecco il palo che salva il Bari sul diagonale di Pio Esposito, nell'occasione si infortuna Bandinelli, al suo posto Cassata. Poco prima aveva invece dovuto lasciare il campo Favilli per Novakovich. Proprio l'attaccante barese, nel finale di tempo, sciupa una ripartenza facendosi anticipare in angolo da Wisniewski.