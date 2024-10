Corini risveglia la Cremonese: 2-1 alla Salernitana. Sorrisi Palermo e Cesena

Decimo turno di campionato per la Serie B . Nell'anticipo del venerdì è terminata in parità la sfida tra Spezia e Bari . Gol ed emozioni nel pomeriggio di oggi nelle sfide in cadetteria: la Cremonese trova la seconda vittoria di fila con Corini in panchina, Salernitana mandata al tappeto. Vittorie casalinghe per Cesena e Palermo rispettivamento ai danni di Brescia e Reggiana , mentre finisce in parità la gara tra Cosenza e Juve Stabia .

Serie B: risalita Cremonese, Palermo ok

Vittorie casalinghe per 2-0 sia per il Cesena che per il Palermo. I bianconeri si impongono sul Brescia grazie alla doppietta di Shpendi, che sigla entrambi i suoi gol da calcio di rigore. I rosanero invece vincono sulla Reggiana con due marcature arrivate nel primo tempo: Gomes stappa l'incontro, Henry la chiude. Parità per 1-1 tra Cosenza e Juve Stabia: vantaggio dei gialloblù con Maistro al 16' del primo tempo, gol del pari siglato dai padroni di casa al 39' dopo con Ricciardi. Cosenza che ha giocato l'ultima parte del match con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Hristov al 66'. Infine vittoria per la Cremonese, che con Corini in panchina sa solo vincere: allo Zini contro la Salernitana uno-due firmato Collocolo-Bonazzoli, i campani accorciano nella ripresa grazie a Ferrari ma non riescono a completare la rimonta.