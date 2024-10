Sassuolo e Spezia solo pari, Pisa sempre da solo al comando. Vince il Cosenza

CASTELLAMMARE DI STABIA - Turno infrasettimanale anche in Serie B con gli anticipi dell'11ª giornata che vede il Pisa sorridere. La squadra toscana (capolista) scende in campo mercoledì contro il Catanzaro con una ghiotta occasione di provare la fuga, infatti le sue inseguirtrici hanno tutte frenato a partire dal Sassuolo che pareggia 2-2 sul campo della Juve Stabia : emiliani che si portano sul 2-1 al 59' con Pierini ma subiscono dopo un minuto i pari di Adorante . Pareggio ma per 1-1 dello Spezia che si fa riprendere a Brescia da Verreth mentre finisce 2-2 tra Modena e Cremonese. Pisa 1° con 23 punti (+1 sul Sassuolo) con l'occasione di allungare domani.

Cosenza l'unico a vincere

Solo una vittoria viene registrata nel martedì dell'11ª giornata che arriva dal Mapei Stadium con il successo (3° stagionale) per 1-0 del Cosenza (Ricciardi 39') contro la Reggiana. Pareggio a reti inviolate in Bari-Carrarese mentre 1-1 tra Salernitana e Cesena (gol annullato dal Var al 96' agli ospiti) con i granata che hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Fiorillo al 42'.