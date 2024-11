Spezia, assalto alla vetta. Guida alla 12ª giornata

Bari-Reggiana ore 15

Gara cruciale per entrambe. Il Bari di Longo è imbattuto da 9 turni, ha perso solo nelle prime due uscite. Poi ha messo insieme i 13 punti attuali, pareggiando un po’ troppo, l’X dell Bari è già uscito 7 volte, primato per questa B condiviso col Catanzaro. La Reggiana di Viali è l’unica squadra che ha perso nel turno infrasettimanale (0-1 dal Cosenza), risultato che ha fatto cadere i granata nei pressi della zona playout, con tre sconfitte nelle ultime quattro uscite. Chi, tra Bari e Reggiana, riuscirà a cambiare passo? Un altro ko con ogni probabilità aprirebbe la discussione sulla panchina di Viali.

Carrarese-Juve Stabia ore 15

Momento positivo per la Carrarese di Calabro, in serie positiva da 5 partite nelle quali ha conquistato 9 punti e abbandonato l’ultimo posto e giocando finalmente nel proprio campo, lo Stadio dei Marmi di Carrara dove nell’ultima uscita interna è arrivato il 3-0 al Cittadella. La Juve Stabia di Guido Pagliuca invece, è sesta in classifica, farebbe dunque i playoff, dimostrando di essere la migliore delle squadre promosse dalla C, anche grazie alle reti di Adorante, vice capo cannoniere della B con 5 gol.

Spezia-Modena ore 15

Lo Spezia di D’Angelo è l’unica squadra imbattuta della B, 21 punti frutto di 5 vittorie e 6 pareggi. Se oggi mettono sotto il Modena, dal terzo posto attuale vanno temporaneamente in testa, in attesa dei risultati di Pisa e Sassuolo, in campo domani. Il Modena di Bisoli, spesso molto rimaneggiato, gioca buone partite ma raccoglie poco e oggi disputerebbe con la Salernitana il playout per non retrocedere. I 3 punti mancano ai canarini dal 21 settembre (3-0 alla Juve Stabia).

Catanzaro-Frosinone domani ore 15

Da quando a Catanzaro ha iniziato a traballare la panchina di Caserta, i giallorossi non hanno più perso e ora sono a -2 dai playoff e a +1 sui playout. Nell’ultimo turno, col 7° pareggio stagionale, sono usciti indenni da casa del Pisa capolista. E al Ceravolo sbarca il Frosinone ultimo in classifica, da due partite sotto la guida di Leandro Greco che ha preso il posto di Vincenzo Vivarini. Sono arrivati due pari (0-0 col Pisa e 1-1 in casa Sudtirol): la squadra ha dimostrato che si sta ritrovando ma per salvarsi serve di più.

Cesena-Sudtirol domani ore 15

Partita utile a capire se il Cesena di Mignani è in grado di disputare i playoff, oggi è 8°, cioé acciufferebbe l’ultimo posto buono per giocarli. Sull’altro fronte il Sudtirol di Valente che mercoledì sera, in casa col Frosinone ultimo, ha ottenuto il primo pareggio stagionale. Per il resto, 4 vittorie e 6 sconfitte, con una classifica che pone gli altoatesini a due punti dal Cesena, coi romagnoli che hanno il capo cannoniere della B, l’italo-albanese Shpendi (6 gol).

Cosenza-Salernitana domani ore 15

Cruciale scontro salvezza e attenzione a non farsi ingannare dalla classifica. Il Cosenza, senza i 4 punti di penalizzazione, sarebbe a quota 14, cioè 2 lunghezze sopra la Salernitana, che oggi disputerebbe i playout per non retrocedere. Nel turno infrasettimanale, il Cosenza è stata l’unica squadra a vincere (0-1 in casa Reggiana), risultato con cui la squadra di Alvini ha dimostrato di avere i mezzi per mantenere la categoria. Che li abbia anche la Salernitana di Martusciello invece, qualche dubbio in più c’è.

Cremonese-Pisa domani ore 15

Il clou della giornata, saranno in tanti a tifare per i padroni di casa, fermare il Pisa capolista vorrebbe dire ingarbugliare ancora di più la lotta per la promozione diretta in A e si potrebbe ricucire lo strappo che c’è in classifica tra le prime tre e il corpaccione del gruppo. Cremonese che da tre giornate è sotto la guida di Eugenio Corini (ha preso il posto di Giovanni Stroppa), con lui sono arrivati 7 punti. Il Pisa invece, sta rallentando, viene da due 0-0 di fila con squadre non irresistibili come Frosinone e Catanzaro, partita dunque della verità per i nerazzurri di Filippo Inzaghi che comunque hanno sinora perso una sola volta, il 29 settembre (2-0 in casa della Juve Stabia).

Palermo-Cittadella domani ore 15

Il Palermo di Dionisi non può fallirla. Nell’ultima gara interna è arrivata la prima vittoria casalinga (2-0 alla Reggiana). Ora, per provare a riprendere le squadre di testa (il Palermo è 5° a -9 dal Pisa capolista), non sono concesse altre distrazioni al Barbera. Il Cittadella da tre partite è guidato da Alessandro Dal Canto che ha rilevato Edoardo Gorini, mettendo insieme 2 punti in 3 gare. Troppo poco per provare a salvarsi, il penultimo posto che occupano i veneti ci sta tutto, anche se il Citta ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per farsi restituire un punto, quello dell’1-1 col Pisa, trasformato in 0-3 a tavolino per l’assenza di Desogus dalla distinta di gara.

Sampdoria-Brescia domani ore 17.15

Altra sfida di livello, coi blucerchiati di Sottil che sembrano destinati a scalare ancora altre posizioni in classifica, archiviando la partenza ad handicap vissuta con Pirlo. Dopo il ko interno vissuto il 4 ottobre con la Juve Stabia, la Samp ha raccolto 7 punti in 3 gare e conquistato la zona playoff (è settima). Inoltre mercoledì sera, nello 0-0 di Cittadella, nel finale è subentrato la giovane ala Pedrola che era assente da maggio. Per Sottil un’arma in più non da poco, anche se non sarà semplice trovargli una collocazione nel 3-5-2 che adotta. Il Brescia di Maran invece, si sta

sgonfiando. Non vince dal 30 settembre (3-2 alla Cremonese) e nelle successive 4 partite ha raccolto solo 2 punti, passo che ha fatto perdere la zona playoff.

Sassuolo-Mantova domani ore 17.15

In teoria, anche il Sassuolo di Grosso sarebbe in testa, a guardare quello che è successo sul campo. I 2 punti di vantaggio che ha il Pisa capolista, sono quelli che sono arrivati ai toscani dal caso Desogus che ha trasformato l’1-1 di Cittadella del 27 agosto in uno 0-3 a tavolino. Sassuolo che va come un treno, non perde dalla 4ª giornata, era il 31 agosto quando i neroverdi emiliani sbagliarono l’unica partita stagionale (1-4 dalla Cremonese). Da allora, prove sempre convincenti e qualche acuto - specie da quando è rientrato Berardi - che ha fatto pensare come la squadra di Grosso possa essere l’unica corazzata della B. Ma attenzione al Mantova di Possanzini, squadra che ha raccolto meno di quanto meritasse, ad esempio a Marassi con la Samp aveva conquistato il pari ma il gol dell’1-1 è stato annullato ingiustamente nel finale. Dunque il Sassuolo dovrà fare molta attenzione perché si ha la sensazione che questo Mantova valga di più del 12° posto che attualmente occupa, un punto sopra la zona playout, due sotto quella playoff.