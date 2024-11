Esposito stende il Modena, Spezia sogna la A. Reggiana, pari in rimonta a Bari

L'anticipo del sabato ha visto un'importante verdetto: lo Spezia raggiunge in vetta alla classifica il Pisa , in attesa della gara dei nerazzurri contro la Cremonese . Fondamentale la vittoria interna ai danni del Modena , con i bianconeri che si sono imposti per 1-0. Nelle altre gare valide per la dodicesima giornata del campionato di Serie B pareggio al cardiopalma tra Bari e Reggiana con il punteggio finale che recita 2-2 . Un punto a testa anche per Carrarese e Juve Stabia che non riescono ad andare oltre lo 0-0.

Serie B, vince lo Spezia. Bari-Reggiana finisce 2-2

I match del pomeriggio consegnano i primi verdetti che rimodulano la vetta della classifica. Lo Spezia ospita in casa il Modena, per un match insidioso ma che potrebbe valere l'aggancio in vetta al Pisa. Detto, fatto. Ci pensa il "solito" Francesco Esposito, su assist del fratello Sebastiano a portare in vantaggio i bianconeri. Una rete che sarà sufficiente per liquidare la pratica, con la partita che si conclude sul risultato di 1-0.

Discorso diverso per il Bari, che si fa rimontare nei minuti finali dalla Reggiana. I pugliesi, in vantaggio di ben due marcature, erano in pieno controllo della gara, quando all'82esimo e all'87esimo gli ospiti rimettono tutto in discussione. I quasi 7 minuti di recupero cristallizzano il punteggio finale sul 2-2. Tra Carrarese e Juve Stabia un punto a testa, con le due squadre che non riescono a trovare la via del golo, finisce 0-0.