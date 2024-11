Spezia chiama, Pisa risponde: 3-1 alla Cremonese e primo posto

Nonostante l'assalto dello Spezia al primo posto, il Pisa liquida agevolmente la pratica Cremonese e consolida il primato in classifica. I nerazzurri si sono imposti sul campo dei lombardi con un sonoro 1-3. Vittoria anche per il Cesena che supera per 1-0 il Sudtirol e del Cittadella in casa del Palermo sempre per 0-1. Pareggio a reti bianche in Catanzaro-Frosinone. Un punto a testa anche per Cosenza e Salernitana, con il match che si conclude con il punteggio di 1-1.