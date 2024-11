Modena affidato a Mandelli, il tecnico della Primavera

TORINO - Panchine calde in Serie B. «Il Modena F.C. comunica che, come già anticipato nella nota ufficiale di ieri, la guida tecnica della Prima Squadra è da oggi affidata a Paolo Mandelli, attuale tecnico della squadra Primavera gialloblù». Mandelli, tecnico abilitato Uefa Pro, guiderà quindi i canarini nel match in programma sabato 9 novembre, alle ore 15, allo Stadio Braglia contro la Carrarese.