I flop di Palermo e Sampdoria: si fa dura la strada per la A

Com’è lontana l’estate. Ad agosto, a fine mercato, quasi tutti convinti: Palermo e Sampdoria prime favorite nella corsa alla Serie A e le agenzie di scommesse lo certificavano, con quote molto più basse di tutte le altre contendenti. Passano 12 giornate e per i tifosi rosanero e blucerchiati, è il grande freddo: zona A diretta, cioé il Sassuolo secondo, a -9 e -10. Ovvero, come spesso capita, la Serie B si diverte a irridere le squadre più forti, è il suo fascino. Vien da pensare che il bersaglio grosso ormai sia andato, anche perché il trio di testa - Pisa, Sassuolo e Spezia in 3 punti - sta facendo un campionato a sé, tutte e tre hanno solidità e continuità, non mostrano il minimo segno di cedimento, è realistico ipotizzare che possano durare in testa sino a primavera. Le corazzate Palermo e Sampdoria invece, fanno acqua da tutte le parti, anche se la B ha già concesso formidabili rimonte di nobili decadute. Proviamo però a capire le ragioni del flop attuale.

Qui Palermo

Per la terza stagione di fila, il City Football Group, cioé l’entità calcistica più ricca e più “cool” del pianeta, rischia di buttare una vagonata di milioni (comunque bruscolini per le casse dei padroni del Manchester City). Tutto perché per il secondo anno di fila, il piccolo e gagliardo Cittadella, la storia più bella del calcio tricolore, ha sbancato il Barbera, sempre con una rete nel finale - e che gol - di Pandolfi. Vero, prima il Palermo s’è divorato l’impossibile, soprattutto Insigne. Ma c’è stata anche un po’ di sciatteria nel sottovalutare il Citta che sbarcava a Palermo come una delle squadre più in difficoltà. Al punto da spingere Dionisi a a tentare di risolvere i problemi offensivi provando centrattacco il francese Le Douaron, l’acquisto più caro dell’ultima B (sui 4 milioni), sinora quasi non pervenuto. È andato meno peggio di altre volte (ma l’ha rilevato Henry al 65’). Però il vero risultato è che ora non si sa chi sia il centravanti titolare fra lui, Brunori ed Henry, tanto più che i numeri (1 gol il brasiliano, 2 l’ex Verona, zero il “colpaccio” dell’estate), sono sconfortanti. L’errore è stato provare a scaricare Brunori in estate, tentando di venderlo (chiedendo forse troppo) e comunque mancando un po’ di rispetto nei confronti del capitano e del capocannoniere della squadra da tre stagioni. Poi, il 4-3-3 proposto da Dionisi, spesso è troppo instabile e poco equilibrato. Ricorda sempre di più l’ostinazione con cui il predecessore Corini difese lo stesso modulo, rimediando i due precedenti fallimenti.



Qui Sampdoria

Tante analogie col Palermo. In più, lo 0-1 incassato domenica a Marassi dal Brescia (altra squadra che se la passava male e resuscitata come il Citta), ha portato i blucerchiati fuori dalla zona playoff. Sul gol partita del 36enne Bjarnason, su azione d’angolo, la Samp difende malissimo e in maniera intollerabile, dilettantesca. In più, sui social è partito un gioco al massacro su Sottil che non se lo merita: stava raddrizzando la baracca, adesso, in un clima pessimo, si arriva a rimpiangere Pirlo (su quali basi, poi). Certo, i suoi errori li ha fatti ma non può fare da capro espiatorio per tutti. Davanti, preoccupano l’involuzione di Tutino e la stanchezza di Coda. Borini, l’eroe del derby, è stato giustamente ripescato ma forse s’è rotto qualcosa. In porta, Silvestri doveva essere una garanzia e dopo una serie di prove pessime ha obbligato Sottil a promuovere il giovane Vismara (che ha dei numeri, non va crocifisso, ricordarsi le cappelle che faceva un anno fa Stankovic: ora è in A). Difesa che balla troppo e dove sta mancando il contributo di un altro veterano da cui ci si aspettava molto di più, Romagnoli. Ecco, la parte più esperta della rosa, quella che doveva fare la differenza, va messa sul banco degli imputati almeno quanto Sottil. Ma ci sono ancora più di due terzi di stagione da giocare: calma e gesso per entrambe. Ora, l’obiettivo immediato, è non perdere i playoff, dove comunque Palermo e Samp sarebbero le favorite d’obbligo.