Il Frosinone pareggia ancora, frenato il Palermo: 1-1 tra Greco e Dionisi

FROSINONE - Sfida iconica di Serie B dopo 'lo scandalo dei palloni' nella finale playoff per l'accesso alla A del 2018, Frosinone-Palermo apre il 13° turno del campionato cadetto con un pareggio che lascia con l'amaro in bocca entrambe le formazioni. Per i ciociari arriva il quarto pareggio di fila dopo l'avvicendamento in panchina tra Vivarini e Greco, segnali confortanti di maggior solidità ma è sempre ultimo posto in classifica. Il Palermo di Dionisi non riscatta a pieno il tonfo interno col Cittadella e conquista un punto che vale l'aggancio momentaneo a Brescia e Juve Stabia rimanendo imbattuta in trasferta.