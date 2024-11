La Samp crolla, per Pisa e Sassuolo scatti da Serie A. Cosenza, colpo a Brescia!

La marcia del Pisa continua senza sosta : la squadra di Inzaghi supera la Sampdoria e resta al comando della Serie B. Subito dietro il Sassuolo , che grazie a Laurienté supera il SudTirol e resta in scia ai nerazzurri. Tre punti importanti anche per il Cosenza che batte a sorpresa il Brescia, dopo un finale da film, e respira un po', anche se la classifica resta molto corta. Il Modena dell'ex Juve e Milan Caldara ritrova il successo dopo sei giornate. Il Mantova strappa i tre punti alla Cremonese , imponendosi per 1-0 grazie alla rete decisiva di Burrai.

Pisa inarrestabile, Sassuolo di misura: i risultati

Il Pisa cala il tris contro la Sampdoria di Sottil: apre Lind, poi Tramoni raddoppia e Angori all'85' chiude il match. Vittoria rimandata per i blucerchiati, che restano fuori dalla zona playoff. Al Sassuolo basta la quinta rete in Serie B di Laurienté per battere di corto muso il SudTirol: gli altoatesini non riescono così a fare il salto dalla zona rossa. Partita senza un attimo di sosta tra Brescia e Cosenza. I calabresi vanno sullo 0-2 con le reti di Zilli e Mazzocchi, poi Bjarnason la riapre e Bianchi pareggia al 90'. Sembra tutto finito, ma proprio sul gong la squadra di Alvini rialza la testa e si riporta avanti con Charlys al 95'. Il Modena torna a vincere grazie ad una buona prova contro la Carrarese: protagonisti del match Cauz e Palumbo. Il posticipo delle 17:15 vede un Mantova coriaceo e quadrato, che riesce a imporsi per 1-0 sulla Cremonese. Punteggio mai in discussione dopo la rete di Burrai al 59esimo. I grigiorossi chiudono il match in dieci uomini a causa dell'espulsione di Lochoshvili per doppia ammonizione.