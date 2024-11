Spezia forza 3, il Cesena non molla. Pari tra Reggiana e Catanzaro

Colpo esterno dello Spezia che vince contro la Juve Stabia per 3-0 e consolida il terzo posto. Vittoria anche per il Cesena contro il Cittadella per 2-0, che resta in scia dei liguri, nonostante i 6 punti di distanza. Pareggio pirotecnico tra Reggiana e Catanzaro, con il tabellino fissato sul 2-2 finale. Attesa per la partita delle 17:15 tra Salernitana e Bari, che completerà il quadro della 13esima giornata di Serie B .

Spezia nel segno degli Esposito, il Cesena corsaro a Cittadella: i risultati

Derby in casa Esposito per lo Spezia in trasferta contro la Juve Stabia a Castellammare di Stabia. Bastano solo 18 minuti a Francesco Pio per mettere a segno il vantaggio, con il fratello Salvatore che trova il raddoppio al minuto 77. La chiude Colak allo scadere, fissando il punteggio sullo 0-3. L'equilibrio tra Cittadella e Cesena dura solo un tempo, poi ci pensano Bastoni e Shpendi a portare i tre punti dalla parte dei bianconeri. Nel pareggio per 2-2 tra Reggiana e Catanzaro al doppio vantaggio di Portanova e Gondo per i padroni di casa rispondono Pompetti e Iemmello. In attesa della partita delle 17:15 tra Salernitana e Bari, ecco tutti i risultati: