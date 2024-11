Pisa, Sassuolo e Spezia: tutte direttamente in Serie A?

Pisa , Sassuolo e Spezia stanno facendo un altro campionato, rispetto alle altre 17 squadre della B. Al punto che, a fine annata, potrebbero non disputarsi i playoff, la manifestazione più seguita della stagione. Ciò accadde soltanto una volta, nel 2006-07, quando la Serie B era nobilitata dalla presenza di Juventus, Napoli e Genoa. I liguri chiusero al terzo posto, dietro ai bianconeri e ai campani, con una decina di punti di vantaggio sulla quarta, il Piacenza, situazione che portò alla terza promozione diretta senza la disputa degli spareggi promozione. Un episodio che aprì una discussione in seno alla Lega B. La perdita dei playoff vuol dire negare alla categoria una vetrina importante, utile a tutta la Serie B. Così la norma fu cambiata e ora, perché la terza classificata possa salire direttamente in B, deve avere 14 punti, anziché 10, di vantaggio sulla quarta, margine che, quando venne partorita la modifica, lo si considerava impossibile o quasi da raggiungere. E oggi, dopo che s’è disputato poco più di un terzo del campionato, tra lo Spezia terzo e il Cesena quarto, c’è un solco di 6 punti. Apparentemente, sembrano pochi, la possibilità che non si disputino i playoff non sembra così concreta. Ma bisogna guardare altri numeri, la media punti, in particolare. Lo Spezia di Luca D’Angelo , unica squadra imbattuta della B, viaggia alla media di 2.07 punti a partita. Mantenendo questo passo sino al termine del campionato, lo Spezia chiuderebbe la stagione a 79 punti. Il Cesena di Michele Mignani , pur disputando una buona stagione che la colloca come la migliore delle neopromosse e col capocannoniere della B (l’italo-albanese Cristian Shpendi , 8 gol), viaggia alla media di 1.61 punti a partita. Di questo passo, i romagnoli chiuderebbero la stagione a quota 61, cioé ben 18 punti sotto quelli della proiezione che riguarda lo Spezia.

Sassuolo in ripresa

Attenzione, però. Perché, mentre i liguri hanno questo passo grossomodo da inizio stagione, i romagnoli negli ultimi tempi hanno alzato il ritmo, visto che nelle ultime 4 uscite hanno raccolto 10 punti. Il Pisa nelle ultime 4 gare ne ha messi insieme 8, il Sassuolo di Fabio Grosso - che è probabilmente la squadra più forte e avrebbe i mezzi per scattare ulteriormente in classifica - 10, anche se sul club emiliano grava l’incognita del mercato di gennaio. Si sa, i gioielli neroverdi fanno gola a mezza Europa (e attenzione a Volpato che potrebbe andare addirittura al Milan) e per il totem Berardi, pienamente recuperato dopo l’infortunio al tendine d’Achille, è già stato fissato il prezzo: chi versa al Sassuolo 10 milioni se lo prende.

E la capolista Pisa? Innazitutto va ricordato che sul campo ha fatto gli stessi punti del Sassuolo. I due punti in più che ha Filippo Inzaghi su Grosso, arrivano dal “caso Desogus”, che ha trasformato l’1-1 dei nerazzurri a Cittadella in uno 0-3 a tavolino, sancito in 2° grado dall’Appello. Il Citta andrà al Collegio di Garanzia del Coni, l’organo supremo della giustizia sportiva, per provare a farsi restituire quel punticino. Ma da quel che trapela, è più probabile che ne restino due al Pisa, cambiare il verdetto vorrebbe dire creare un precedente pericoloso e valido per ogni disciplina sportiva, non sono ammessi errori nella “distinta-gara” e chi li commette va pesantemente sanzionato, come nel caso del Cittadella che s’era dimenticato il nome di Desogus in panchina (e poi entrato in campo).