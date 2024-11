Poker Sassuolo, Pisa ko: Grosso al comando! Pareggi per Catanzaro e Brescia

Le prime partite della quattordicesima giornata di Serie B hanno riservato non poche sorprese . Scatto del Sassuolo che vince 4-0 contro la Salernitana e approfitta della sconfitta del Pisa che cade sul campo della Carrarese per 1-0. Primo posto per i neroverdi a una sola lunghezza dai nerazzurri. Reti inviolate per Brescia e Juve Stabia , mentre finisce 2-2 tra Catanzaro e Mantova e 1-1 tra Cesena e Reggiana .

Il Sassuolo vola, cade il Pisa e fioccano i pareggi

A Reggio Emilia va in scena la festa del gol tra Sassuolo e Salernitana tutto a favore dei padroni di casa. Grazie a uno scatenato Berardi che fornisce ben due assist, i ragazzi di Fabio Grosso liquidano facilmente i granata con un secco 4-0. Le reti di Pierini, Lauriente, Moro e Thorstvedt permettono ai neroverdi di raggiungere il primo posto in classifica staccando il Pisa di un punto. I nerazzurri, al contrario, cadono sorprendentemente sul campo della Carrarese, con i toscani che si impogono per 1-0 grazie alla rete siglata da Bouah all'89esimo. Pareggio per 2-2 tra Catanzaro e Mantova, mentre la partita tra Juve Stabia e Brescia si chiude a reti inviolate. L'ultima sfida della giornata si chiude poi con un altro pareggio per 1-1 al Dino Manuzzi tra Cesena e Reggiana. Ancora a segno Cristian Shpendi, che risponde a Pettinari ed è sempre più capocannoniere di questa Serie B. Tutti i risultati: