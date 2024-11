Spezia nel segno di Esposito, Bari forza 3. Vince anche la Cremonese

La quattordicesima giornata di Serie B ridisegna gli equilibri in vetta alla classifica. Lo Spezia non si fa scappare il passo falso del Pisa e spazza via il Sudtirol con un secco 3-0. Il Bari vince con il brivido per 3-2 in casa contro il Cittadella. La Cremonese batte per 1-0 il Frosinone condannando i ciociari all'ultimo posto. Il quadro si completerà alle 17:15 con il match tra Palermo e Sampdoria.

Spezia, vittoria da secondo posto. Frosinone fanalino di coda

Allo Spezia bastano solo 7 minuti a mettere la gara sui binari giusti. Dopo un gol annullato dal Var a Kouda, l'autogol di Pietrangeli regala la rete del vantaggio ai bianconeri. Sul finire di primo tempo ci pensa il solito Francesco Pio Esposito a firmare il raddoppio dei suoi. Al 70esimo la chiude Vignali, su assist dell'attaccante campano. Sono 30 punti in classifica e secondo posto alle spalle del Sassuolo. Il Bari vince con il brivido: la prima frazione di gioco viene chiusa in scioltezza dai pugliesi sul 3-0, ma nel secondo tempo il Cittadella torna in partita con due gol in tre minuti. La partita scivola via, però, sul 3-2. Vittoria importante per la Cremonese che batte il Frosinone per 1-0, condannando i ciociari all'ultimo posto in classifica. In attesa di Palermo-Sampdoria alle 17:15, tutti i risultati: