Il Sassuolo non si ferma più: Grosso vince il derby e difende il 1º posto

È il Sassuolo ad aggiudicarsi il derby emilano, valido per la 15ª giornata di Serie B. Al Mapei Stadium, gli uomini di Fabio Grosso si impognono con il finale di 2-0, firmato Thorstvedt (45'+1') e Mulattieri (77') . Un risultato che si aggiunge ai 3 successi precedenti e che consente ai neroverdi di spendere ulteriori 3 punti in classifica, che li vede al comando con un vantaggio di 4 lunghezze sullo Spezia di Pio Esposito , atteso a sua volta sul campo del Palermo nell'incontro in programma domenica 1 dicembre. Si appesantisce invece il bilancio della Reggiana, che rimedia la seconda sconfitta nelle ultime 5 partiteì e resta dunque ferma a quota 15 punti. I prossimi impegni di campionato , vedranno le formazioni di Grosso e Viali affrontare rispettivamente Sampdoria (in casa) e Cremonese (in trasferta).

Il racconto della partita

Avvio di gara promettente al Mapei Stadium, dove a prendersi la scena nel derby Emiliano è la Reggiana. Gli uomini di Viali creano la prima occasione dal gol al 3' minuto, con Gondo che intercetta una deviazione a suo favore calcia in porta. Moldovan però risponde presente. Al 17', Portanova tira un calcio di rigore in movimento e sfiora il palo. I granata ci riprovano allo scadere del primo tempo, con ancora Portanova a ricevere palla in area per il gol del vantaggio, il tiro però viene bloccato dal portiere neroverde. A sbloccare le marcature ci pensa allora Thorstvedtdi testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Berardi nel recupero. La formazione di Grosso sfiora il doppio vantaggio nella ripresa, negato dal salvataggio sulla linea di Lucchesi, che respinge il tap-in di Laurentié. Pochi minuti dopo, Bardi ci mette il guantone e devia in angolo il tiro di Thorstvedt. La Reggiana allora reagisce e torna a rendersi pericolosa, dapprima con un tiro dal limite di Portanova, e in seguito con Pettinari: entrambe le occasioni vedono Moldovan protagonista nel difendere il vantaggio. Al 71', Lucchesi divora la più ghiotta delle occasioni, spedendo la palla sugli spalti a due passi dalla porta. Il Sassuolo allora non perdona e chiude i conti con Mulattieri, autore di una girata vincente che vale il definitivo 2-0. All'ultimo respiro, Bardi nega a Paz il tris su calcio piazzato.