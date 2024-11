Samp-Catanzaro show: gol dell’ex Juve, tripletta Iemmello! Poker Cremonese

Gol e spettacolo tra Sampdoria e Catanzaro, che si prendono un punto a testa al termine di una partita da film. Il Cittadella non riesce ad allontanarsi dalla zona rossa: solo un pari contro la Juve Stabia. Termina X anche la sfida tra Bari e Brescia, entrambe in lotta per tenersi la posizione playoff. Grande prova di forza della Cremonese, che cala il poker, passeggia sul campo del SudTirol e dà un grande segnale di ripresa in questa quindicesima giornata di Serie B, iniziata con la vittoria del Sassuolo nel derby contro la Reggiana.

Samp-Catanzaro: tris Iemmello e prima gioia Sekulov Il primo gol di Sekulov (in prestito con opzione di riscatto obbligatoria dalla Juve), non basta alla Sampdoria per conquistare i tre punti contro il Catanzaro e rilanciarsi in classifica. I blucerchiati pareggiano al termine di una partita pazza: prima la rete dell'ex bianconero, poi il pari di Iemmello, poi il nuovo vantaggio casalingo firmato Tutino, a seguire il ribaltamento ospite con altre due firme dello Zar e infine il 3-3 al 90' del classe 2005 Leonardi.

Poker Cremonese, Bari frenato a Brescia La Cremonese domina sul campo del SudTirol: Bonazzoli sblocca il match al 3', Vazquez raddoppia ad inizio ripresa, Collocolo cala il tris e poi De Luca chiude i giochi. Il Bari non riesce a conquistare la sua terza vittoria di fila e viene fermato dal Brescia: apre le danze Galazzi al 1', poi pareggia Dorval. Un punto a testa anche per Cittadella e Juve Stabia. Succede tutto nel primo tempo: padroni di casa in vantaggio con Amatucci, poi arriva la risposta di Candellone e il sorpasso di Folino con una bellissima rovesciata e sul finire della prima frazione il 2-2 definitivo di Pandolfi. Brescia-Bari 1-1

Cittadella-Juve Stabia 2-2

SudTirol-Cremonese 0-4

Sampdoria-Catanzaro 3-3

