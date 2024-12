Il Sassuolo se ne va! Ko Spezia e Cesena, Pisa fermato dal Cosenza

Domenica di gol ed emozioni in Serie B . Dopo i risultati delle scorse ore , non sono mancate le sorprese nelle sfide giocate oggi nel campionato cadetto. Il Pisa non risponde a dovere al successo di venerdì del Sassuolo , pareggiando in casa contro il Cosenza e posizionandosi a -3 dalla vetta. E a proposito di squadre in alto: cade lo Spezia al Barbera contro il Palermo , sconfitta anche per il Cesena contro il Frosinone .

Serie B, i risultati di giornata

Clamoroso a Pisa, con la gara col Cosenza che finisce 2-2. La squadra di Filippo Inzaghi indirizza le sorti della sfida fin dalla prima metà del primo tempo. Dopo 5' cross dalla sinistra di Vignato per Lind che tutto solo in area supera Micai. Al 26° il raddoppio: traversone di Angori, palla per Caraccioli che colpisce il palo, la sfera arriva a Piccinini che da due passi segna il 2-0. Il Cosenza accorcia le distanze con Mazzocchi al 72': sembra tutto finito, ma in pieno recupero Fumagalli gela i nerazzurri firmando il 2-2 definitvo.

Non c'è storia al Barbera tra Palermo e Spezia: un gol per tempo per i rosanero, che vincono grazie a Baniya e all'autorete di Wisniewski. Gara palpitante allo Stirpe tra Frosinone e Cesena: padroni di casa avanti con Di Bruttopilo alla mezz'ora, ma dopo pochi minuti arriva il pari firmato da Shpendi. Proprio poco prima della fine della prima frazione, i gialloblù si riportano avanti con il destro di Canotto. Comincia la ripresa e arriva il tris del Frosinone grazie a Marchizza, nel finale si rifà vivo il Cesena con Curto che è il più lesto a fiondarsi sulla palla dopo una respinta di Cerofolini, ma non basta: finisce 3-2.

RISULTATI