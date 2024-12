Shpendi e il Cesena, la storia continua: rinnovo fino al 2028

Arrivato nel Settore Giovanile bianconero nell’estate del 2019, l’attaccante classe 2003 gioca inizialmente tra le fila delle formazioni Under 17 e Primavera, per poi esordire in prima squadra all’inizio della stagione 2021/2022.

Tra i protagonisti della vittoria del Campionato di Serie C 2023/2024, con la maglia del Cesena FC fino ad oggi ha messo a segno 35 gol in 80 presenze complessive.

Tutta la famiglia del Cesena FC augura a Cristian le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero.