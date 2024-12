Pisa, tris a Mantova: Sassuolo agganciato. Cesena ko a Bari, tonfo Palermo

Sedicesima giornata del campionato di Serie B all'insegna delle emozioni. Il turno, apertosi ieri con l'anticipo tra Juve Stabia e Sudtirol , ha regalato gol in quantità. Spettacolo tra Mantova e Pisa , con i nerazzurri di Filippo Inzaghi che vincono per 2-3 e agganciano il Sassuolo (impegnato domani con la Sampdoria ) in vetta alla classifica. Cade il Palermo contro la Carrarese , tonfo Cesena in casa del Bari , mentre pareggiano per 1-1 Modena e Salernitana .

Serie B, i risultati: vola il Pisa, Cesena ancora ko

Pomeriggio intenso quello del Martelli, dove Mantova e Pisa si danno battaglia. Dopo appena 12' i nerazzurri si ritrovano in doppio vantaggio grazie alle reti di Angori e Lind. I padroni di casa non ci stanno: accorciano con Mancuso al 28', e sempre Mancuso ad inizio ripresa riporta il risultato in parità. Ci pensa Moreo al 66' a fissare il risultato sul 2-3 e a far volare il Pisa. Cade il Cesena, che al San Nicola di Bari viene sconfitto di misura grazie alla rete nella prima frazione di Dorval: dopo quello di Frosinone è il secondo ko consecutivo per i bianconeri, fermi a 22 punti in classifica, mentre i biancorossi salgono a 24. Sconfitta esterna di misura anche per il Palermo: i rosanero escono sconfitti contro la Carrarese, decisiva la realizzazione di Shpendi al 77'. Finisce in parità tra Modena e Salernitana: al gol dei campani firmato Soriano risponde Palumbo.

RISULTATI