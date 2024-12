Apoteosi Spezia, il Catanzaro vince al 98'. Sconfitta per la Cremonese

Alla vittoria del Pisa risponde in maniera decisa lo Spezia nel segno dei fratelli Eposito. I bianconeri schiantano il Cittadella con il risultato di 5-0 , consolidando il tezo posto in classifica alle spalle proprio dei nerazzurri. Vittoria anche per la Reggiana per 2-0 sul campo della Cremonese. Il Catanzaro la spunta al 98' minuto di gioco e supera il Brescia con il risultato di 2-1.

Spezia, fanno tutto i fratelli Esposito. Catanzaro all'ultimo secondo, vince la Reggiana

Lo Spezia supera il Cittadella grazie al "monopolio del gol" dei fratelli Eposito. Ci pensano Salvatore e Francesco con una doppietta per il primo e una rete per il secondo a mettere in cascina tre punti fondamentali per i bianconeri. Un autogol di Kastrati e una marcatura di Wisniewski fissano il punteggio sul 5-0 finale. Partita al cardiopalma tra Catanzaro e Brescia con i calabresi che la vinco al 98' minuto grazie alla rete di Bonini. La Cremonese cade sotto i colpi della Reggiana che si impone per 2-0. Tutti i risultati: