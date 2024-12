Sassuolo, 5-1 alla Samp e primato: Berardi show, i bluerchiati sprofondano

Prosegue inarrestabile la corsa del Sassuolo , dopo il ko in Coppa Italia col Milan , verso la promozione diretta in Serie A . I neroverdi hanno chiuso la domenica di B, in seguito ai risultati del pomeriggio , con una incredibile manita rifilata alla Sampdoria : 5-1 il risultato finale. Un successo che consente alla squadra di Fabio Grosso , raggiunta ieri dal Pisa , di staccarsi nuovamente e di volare a 37 punti, mantenendo la vetta solitaria della graduatoria. Caduta pesantissima invece per i blucerchiati, che si ritrovano solo a +4 dall'ultimo posto.

Sassuolo show: con la Samp finisce 5-1

La gara inizia in maniera equilibrata, ma col passare dei minuti sono i padroni di casa a prendere il sopravvento. Dopo 13' ci vuole un miracolo di Vismara che compie un miracolo su Thorstvedt. L'estremo difensore della Sampdoria nulla può però al 25': Obiang apre per Pieragnolo, assist basso in area per Laurienté che anticipa il portiere e insacca. Da qui in poi è un assolo neroverde: gli emiliani proprio prima dell'intervallo trovano il raddoppio con Odenthal, il più lesto di tutti a fiondarsi sulla palla dopo la spizzata di Thorstvedt.

Nella ripresa il Sassuolo dilaga: Pierini cala il tris con la complicità di Vismara, Berardi fa poker approfittando dello svarione difensivo di Yepes. All'81' la Samp dà segni di vita, con Coda che trasforma un calcio di rigore che aveva conquistato lo stesso centravanti blucerchiato. A tempo quasi scaduto ancora Berardi in gol, che in tap-in fissa il risultato sul 5-1. Quinta vittoria consecutiva in campionato per i neroverdi, sempre più primi. Profondo rosso per la Sampdoria di Andrea Sottil, che non vince dal 27 ottobre: nelle ultime sei gare sono arrivati 3 pareggi e 3 ko.