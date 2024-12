Moreo-Piccinini gol, Pisa batte Bari: Inzaghi aggancia il Sassuolo in vetta

Troppo Pisa per il Bari. Dominio pressochè totale dei nerazzurri di Inzaghi. Nel primo tempo Angori, alla mezz'ora, tutto solo davanti a Radunovic calcia incredibilmente alto sopra la traversa. La spaccata di Tourè termina alta di poco. Massimi grazia un Vicari già ammonito, Piccinini fa la barba al palo al 36'. Forcing finale nerazzurro senza esito. Nella ripresa Piccinini sfiora il palo poi angolo di Angori, sponda di Canestrelli e tacco di Moreo per l'1-0. Il Pisa sfiora il raddoppio in altre due occasioni, poi Canestrelli per Piccinini e gran botta vincente al 23'. Il Bari non ne ha più, i nerazzurri conquistano i tre punti e affiancano a quota 37 il Sassuolo di Grosso (domani in campo a Frosinone) in testa alla classifica. I pugliesi, invece, restano fermi a 24 in coabitazione con la Cremonese.