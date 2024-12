Sassuolo, tre punti e primo posto. Vincono anche Modena e Cesena

Il Sassuolo supera il Frosinone per 1-2 e vola al primo posto in classifica staccando di tre lunghezze il Pisa . Vince anche il Cesena contro il Cosenza per 2-1, agganciando così il quarto posto. Il Modena strappa la vittoria sul campo della Reggiana per 1-0 , mentre tra Sudtirol e Mantova finisce in pareggio con un pirotecnico 2-2 agguantato dagli ospiti all'ultimo respiro.

Serie B, i risultati: vincono Sassuolo, Cesena e Modena. Pari tra Sudtirol e Mantova

Ormai è un duello quello per il primo posto in classifica. Questo round lo vince il Sassuolo che si impone per 2-1 in casa del Frosinone e supera il Pisa, staccandolo di tre lunghezze. A passare in vantaggio però sono stati i ciociari con Oyono, ma dopo pochi minuti la pareggia Mulattieri. A regalare la vittoria ai neroverdi ci pensa Moro su assist di Berardi. Il Modena corsaro sul campo della Reggiana per 1-0, grazie alla rete di Mendes. Vittoria anche per il Cesena per 2-1 contro il Cosenza con i gol di Tavsan e Berti e rete della bandiera per gli ospiti di Ricciardi. Pareggio per 2-2 tra Sudtirol e Mantova con i lombardi che agguantano il pari al 90esimo grazie ad Aramu, che aveva anche fallito un calcio di rigore. Ecco tutti i risultati: