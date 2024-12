Salernitana e Brescia non si fanno male: Colantuono resta in zona play-out

SALERNO - Allo stadio Arechi termina a reti bianche l'anticipo della diciottesima giornata di campionato tra la Salernitana, che resta in zona play-out con 18 punti in classifica , e il Brescia che, a quota 21 punti, si porta provvisoriamente a -2 da quella play-off.

Salernitana-Brescia 0-0, la cronaca

In una serata fredda, i lombardi cercano di sorprendere subito i padroni di casa. Occasione in apertura, al 13', con Adorni che spara alto da pochi passi dalla porta. La Salernitana si vede alla mezz'ora, con Lazzerini protagonista in rapida successione su Braaf e Amatucci. Nella ripresa poche cose oltre alla girandola di cambi. Solo al 14' botta e risposta fra le due squadre. Prima Braaf impegna dal limite Lazzerini e sul successivo capovolgimento di fronte Ruggeri salva in spaccata a Sepe battuto.