Il Sassuolo sempre più primo. Mantova e Carrarese ok, cade il Bari

Il Sassuolo batte il Palermo per 2-1 ed è sempre più primo. Nella diciottesima giornata di Serie B arriva l'ennesima vittoria dei neroverdi che si portano a 43 punti in classifica. Vince anche il Mantova, liquidando il Frosinone con un secco 3-1 . Successo di misura per la Carrarese sul Cosenza , 1-0 il risultato finale. Il Bari cade in casa, dove il Sudtirol si impone per 1-0 all'ultimo respiro.

Serie B, tutti i risultati della 18esima giornata

Partita entusiasmante tra Sassuolo e Palermo. I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 9 minuti con il solito Lauriente, ma vengono ripresi dal rosanero Le Douaron al 21esimo. La prima frazione di gioco si chiude in parità, ma nella ripresa è Pierini a regalare la vittoria e sigillare il risultato sul 2-1 per i neroverdi. Tra Carrarese e Cosenza l'equilibrio dura fino al 77esimo quando Cicconi supera l'estremo difensore dei calabresi e regale i tre importanti punti alla formazione toscana. Il Mantova vince agevolmente contro un Frosinone mai in partita, con il match che dura un solo tempo: Bragantini, Trimboli e Aramu chiudono la prima frazione di gioco sul 3-0. Nella ripresa la rete di Begic congela il punteggio finale sul 3-1 in favore dei biancorossi. Il Bari cade in casa contro un Sudtirol che riesce a mettere la testa avanti al 90esimo. Ci pensa El Kaouakibi a regalare il successo agli ospiti per 1-0. Tutti i risultati: