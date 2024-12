Mussolini gol e la Juve Stabia sogna. Samp, frenata la Cremonese

Dopo gli anticipi di ieri, si è chiuso il diciottesimo turno di Serie B. Una domenica che ha offerto solo due partite, ma dai risultati più che importanti per la classifica. Nella prima gara la Juve Stabia ha infatti dato seguito alla vittoria nel derby contro la Salernitana, imponendosi in casa per 1-0 anche sul Cesena. Solo un pareggio per 1-1 invece tra Cremonese e Sampdoria, con i blucerchiati che ottengono un punto importante su un campo difficile.