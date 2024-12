Colpo Pisa, vetta più vicina: Inzaghi vince la sfida tra campioni del mondo

Grande prova di forza del Pisa che batte il Sassuolo per 3-1 e si avvicina alla vetta della classifica di Serie B . Una sfida senza esclusione di colpi ma mai in discussione per i nerazzurri grazie alla doppietta di Tramoni e al gol di Touré . Rete della bandiera sul finale di partita di Pierini che però non riesce a dare lo slancio giusto ai neroverdi per tentare il recupero in extremis. Il duello tra i campioni del mondo Filippo Inzaghi e Fabio Grosso ha visto il primo avere la meglio, che si porta a sole tre lunghezze dall'ex Frosinone.

Pisa-Sassuolo 3-1, la cronaca della partita

È stato un match d'alta quota quello che si è disputato a Pisa, con i nerazzurri costretti a rincorrere un Sassuolo che nelle ultime giornate ha dimostrato un'ottima continuità tra risultati e prestazioni. Pronti, via. I neroverdi passano subito in vantaggio con il solito Laurienté, ma il Var ribalta tutto e annulla per fuorigioco. Passa poco più di un minuto e al 24esimo è Tramoni a portare avanti il Pisa. Il raddoppio di Touré non si fa attendere e cristallizza il primo tempo sul risutlato di 2-0 per i padroni di casa. La seconda frazione di gioco si apre ripercorrendo lo stesso copione, con Tramoni che trova la gioia della doppietta al 61esimo. Al 70esimo arriva il gol della bandiera per il Sassuolo con Pierini, ma è troppo tardi. Partita che scivola via sul 3-1. Toscani che salgono a quota 40, a -3 dagli emiliani.