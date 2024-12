Spezia all'ultimo respiro, pari show a Brescia. Sale la Cremonese

Nel Boxing Day della 19esima giornata di Serie B è accaduto di tutto. Archiviata la vittoria del Pisa contro il Sassuolo nel lunch match , lo Spezia fallisce il tentativo per accorciare in vetta alla classifica, pareggiando all'ultimo respiro per 1-1 contro il Mantova. Vittoria di misura per la Cremonese contro il Cesena per 0-1. Per Cosenza e Catanzaro un punto a testa, finisce 1-1. La Reggiana supera la Juve Stabia per 2-1, così come il Cittadella che si impone per 1-2 sul campo del Sudtirol. Importante successo per il Frosinone, che liquida la Salernitana con il punteggio di 2-0. Pareggio pirotecnico invece tra Brescia e Modena, con la partita che si conclude sul 3-3.

Serie B, i risultati della 19esima giornata: lo Spezia fallisce l'aggancio al secondo posto

Gli occhi sono tutti su Spezia-Mantova, con i bianconeri che falliscono l'aggancio al Pisa secondo. I biancorossi passano in vantaggio con Debenedetti, ma si fanno riprendere da Falcinelli a tempo quasi scaduto, finisce 1-1. Succede di tutto in Brescia-Modena, dove le due formazioni si sono date battaglia fino all'ultimo minuto: vantaggio degli ospiti con Gerli che vengono ripresi da Verreth, ma rimettono la testa avanti alla fine del primo tempo con Santoro. Nella ripresa pareggio dei lombardi con Cistana e l'autogol di Magnino porta in vantaggio i padroni di casa, ma gli emiliani la pareggiano all'88esimo con Bozhanaj, fissando il punteggio finale sul 3-3. Cremonese corsara sul campo del Cesena, dove conquista i tre punti grazie alla rete di Vandeputte. I lombardi battono i bianconeri per 1-0.

Importante vittoria per il Frosinone che batte la Salernitana per 2-0 con le reti di Kvernadze e Ambrosino. Vince senza troppi problemi anche la Reggiana che batte per 2-1 la Juve Stabia. Per i padroni di casa gol di Portanova e Vergara, per gli ospiti rete della bandiera di Adorante. Il Cittadella ribalta lo svantaggio iniziale causato dal'autogol di Casolari che aveva portato sull'1-0 il Sudtirol grazie alle reti di Casolari e Pandolfi. Finisce 1-2. Tra Cosenza e Catanzaro finisce 1-1, ma succede di tutto: gli ospiti passano in vantaggio con Pompetti all'80esimo, ma la partita diventa interminabile dopo i 16 minuti di recupero. Al 106esimo la pareggia Ciervo, in un finale di gara incandescente.