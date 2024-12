Cosenza-Catanzaro, derby incredibile: rosso, gol annullato, Var e pari al 106'!

La rete annullata, i 16' di recupero e i gol

In un secondo tempo avaro di emozioni per lunghi tratti, è il finale ad essere palpitante. All'80' il Catanzaro si porta in vantaggio: azione prolungatissima dei giallorossi che si esaurice con un cross in mezzo di Pittarello allontanato, sulla sfera si avventa Pompetti che con un piattone da fuori area sigla lo 0-1. Sembra tutto in discesa per la squadra di Fabio Caserta, ma non è così. Al 90' arriva il pari del Cosenza: cross dalla destra di Cervo, Pigliacelli respinge male, sulla sfera arriva Kouan che da distanza ravvicinata sigla l'1-1. Festa grande al Marulla, che dura però poco: l'attaccante del Cosenza, infatti, poco prima del gol tocca la palla con una mano.