Palermo, Le Douaron stende il Bari e Dionisi ritrova il sorriso

Il Boxing Day della Serie B ci ha regalato un turno davvero intressante e ricco di emozioni . Da Pisa-Sassuolo fino al derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro, ma non solo. A Palermo, infatti, è andata in scena la sfida tra i rosanero e il Bari . Due squadre in difficoltà come hanno sottolineato i risultati ottenuti nelle ultime giornate dalle due compagini. Tre sconfitte per i siciliani e due quelle per i pugliesi, e a interrompere la striscia negativa è stata la squadra di Dionisi.

Palermo-Bari, decisivo Le Douraon

Nonostante il risultato finale sia stato di 1-0, le emozioni all'interno del match non sono mancate. A trovare il guizzo vincente è stato Le Douaron sul finire della prima frazione. L'attaccante francese ha sfruttato un errore di Falletti dentro l'area di rigore e con il destro ha fulminato Radunovic da pochi passi. Un match che è iniziato in maniera vivace con diverse occasioni interessanti da una parte e dall'altra. A sfiorare il vantaggio dopo pochi minuti è stato il Palermo, ma il tiro di Brunori si è stampato sulla traversa. Il Bari, però, non ci sta e ha reagito con un tiro di Dorval a impegnare Desplanches.

Le emozioni non sono mancate perché Di Francesco ha chiamato Radunovic al grande intervento al 20esimo e, poco dopo, anche il colpo di testa di Le Douaron è finito alto da ottima posizione. Alla mezz'ora è stato Falletti a chimare agli straordinari Desplanches, ma poi sono stati proprio i rosanero a trovare il vantaggio. Il copione nella ripresa è un po' cambiato: il Palermo ha cercato di gestire e ha chiuso bene gli spazi al Bari. I pugliesi, però, nel finale ha sfiorato il pari con la bellissima giocata di Sibilli ma, ancora una volta, il portiere dei siciliani ha fatto un grande intervento. Poco dopo è stato Novakovich a divorarsi il pari, l'attaccante in girata non è riuscito a trovare la porta. L'assalto finale non è bastato al Bari per evitare la sconfitta, mentre il Palermo ha festeggiato al triplice fischio.