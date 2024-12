La Sampdoria non vince più, pari con la Carrarese: Veroli risponde a Finotto

Veroli risponde a Finotto, espulso Illanes

Partenza shock per il pubblico di Marassi con la Carrarese che sblocca dopo soli 4' con Mattia Finotto. Una doccia gelata per gli uomini di Semplici che sono subito costretti ad inseguire il risultato. Tanti i tentativi dei blucerchiati che all'intervallo vanno nel tunnel sommersi però dal pubblico, insoddisfatto del rendimento. Nella ripresa lo scenario cambia al 52' con l'arbitro Prontera richiamato al monitor per rifilare il rosso diretto ad Illanes. Ospiti in inferioirtà numerica e padroni di casa che trovano il pari al minuto 67 grazie a Veroli. Forcing blucerchiato con Semplici che manda dentro anche Borini e Kasami, ma gli uomini di Calabro resistono fino al triplice fischio strappando un prezioso pari che vale il 24° punto in classifica, in piena linea playoff, a +4 da una Samp che continua a navigare in acque poco tranquille e che si prende la protesta del pubblico con cori e fischi.

Serie B, la classifica