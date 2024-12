La Cremonese sciupa tutto: il Brescia in 10 pareggia in extremis

Il lunch match della 20esima giornata di Serie B ha regalato una partita dalle grandi emozioni. Cremonese-Brescia si chiude 1-1, ma il risultato non restituisce le montagne russe vissute nei quasi cento minuti di gioco. Vazquez aveva illuso i padroni di casa che erano sul punto di chiudere l'anno al quarto posto in classifica. I ragazzi di Bisoli, nonostante l'inferiorità numerica, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, con Moncini che riesce a trovare il gol del pareggio a tempo quasi scaduto. Un punto a testa, che manda in archivio la prima parte di stagione.