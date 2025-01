Cremonese, ecco Gytkjaer. Candela al Sassuolo e il Palermo punta Lapadula

Tempo di prime ufficialità nel mercato di serie B. È il Sudtirol a emettere il comunicato con il quale rinforza la difesa con il difensore albanese Freddie Veseli , che arriva dal Klubi Sportiv Egnatia (Serie A albanese). La Cremonese accelera per l’attaccante danese Christian Gytkjaer , a titolo definitivo dal Venezia, che con Stroppa è già stato protagonista di una promozione a Monza. I grigiorossi perderanno invece la corsa all’esterno Antonio Candela (anch’esso di proprietà del Venezia) sul quale nelle ultime ore si registrano passi in avanti decisivi da parte del Sassuolo. Il Bari è in pole position per l’attaccante del Genoa Gaston Pereiro mentre vede allontanarsi il difensore Alessandro Marcandelli , che per adesso i liguri vogliono trattenere anche perché è in uscita Vogliacco (direzione Parma). La Juve Stabia ha l’ok dal Venezia per il centrocampista Bjarki Bjarkason , ma ancora non c’è l’accordo con il giocatore che non aveva messo in preventivo un trasferimento in questo mercato invernale. Il Cosenza potrebbe accettare di scambiare il terzino Tommaso D’Orazio con Brando Moruzzi del Pescara.

Palermo su Lapadula: Brunori può restare

Il Palermo è alla ricerca di un portiere e il nome più gettonato resta quello di Devis Vasquez dell’Empoli. Per l’attacco i nomi forti sono quelli di Gianluca Lapadula (Cagliari) e Antonio Raimondo (Venezia, proprietà Bologna), ma per quest’ultimo c’è da battere la concorrenza di Sampdoria, Pisa e Salernitana. In Sicilia non è però più così scontata la partenza del capitano Matteo Brunori, l’arrivo del nuovo direttore sportivo Carlo Osti ha portato anche a nuove riflessioni con la proprietà del City Group su un centravanti che può ancora dare una grossa nella conquista dei play off, diventati ora l’obiettivo massimo. Dopo quella di quest’estate, i tifosi palermitani sono pronti a vivere una nuova telenovela con assoluto protagonista il bomber che aveva contribuito a riportare la squadra in serie B e che comunque anche la scorsa stagione aveva messo a segno 21 gol tra stagione regolare, play off e Coppa Italia.

La Salernitana punta Joronen

Tra l’altro il Palermo perde per un tempo non banale l’attaccante esterno Francesco Di Mariano, che verrà operato nei prossimi giorni per la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Rimanendo sempre nel discorso attaccanti, Pisa e Juve Stabia continuano a lavorare a un possibile scambio tra centravanti: Andrea Adorante (8 gol 18 partite) in nerazzurro e Nicholas Bonfanti (4 in 14, ma i gol sono arrivati nelle prime sei giornate) in Campania. La Salernitana è invece in contatto con il Venezia per uno scambio di portieri: Jesse Joronen (che ha già vinto la serie B con il Brescia e appunto i lagunari) alla corte di Breda e Gigi Sepe da Di Francesco. Il Cesena si è inserito per l’attaccante Gabriele Artistico, che lascerà la Juve Stabia per rientrare alla Lazio e che in un primo tempo pareva diretto a Cosenza.