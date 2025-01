Grosso vola e ringrazia la Juve. Reggiana-Bari, insulti razzisti e caos

La 21esima giornata di Serie B si è aperta con l'ennesima vittoria del Sassuolo , questa volta sul campo della Salernitana , ultima in classifica. A decidere il match e a regalare a Grosso altri tre punti ci ha pensato Muahremovic (autore del gol del raddoppio dopo il gol di Russo), difensore in prestito dalla Juventus . A nulla è servito la firma di Cerri , anche lui con un passato bianconero. A macchiare il pomeriggio sono stati gli insulti razzisti a Dorval in Reggiana-Bari , con l'arbitro Prontera che ha sospeso il match per otto minuti, a causa anche di offese all'assistente arbitrale Francesca di Monte e lancio di oggetti in campo.

Tris della Cremonese, Grosso vola, sorriso Palermo

La Cremonese ha messo a segno la seconda vittoria di fila grazie a una grande prova contro il Frosinone: secco 0-3 con i gol di Ceccherini, Bonazzoli e Collocolo. Tre punti anche per il Palermo contro il Modena: i rosanero ritrovano il sorriso con Brunori e Le Douaron. Dopo otto risultati utili di fila, frena la squadra di Mandelli. Gol e spettacolo tra Cosenza e Mantova: apre Artistico, raddoppia Florenzi, ma gli ospiti non demordono e rimontano con Maggioni e Mancuso. Anche il big match d'alta quota tra Spezia e Juve Stabia finisce in parità: Folino risponde a Soleri. I bianconeri perdono così ulteriore terreno dalla capolista Sassuolo. Termina con una X anche la sfida tra SudTirol e Catanzaro con due gol nei primi otto minuti: prima Bonini porta in vantaggio i giallorossi, poi gli altoatesini fanno 1-1 con Pyyhtia. Partita più complicato invece tra Reggiana e Bari.

Reggiana-Bari sospesa, cosa è successo

Il match tra Reggiana e Bari è terminato senza gol, ma la copertina non è stata bella. La sfida è stata sospesa sul finire del primo tempo per ben otto minuti a causa di insulti razzisti al difensore ospite Dorval, lancio di oggetti in campo e anche insulti nei confronti dell'assistente arbitrale Francesca di Monte. Tutti i compagni di gara dell’esterno franco-algerino e l’attaccante della Reggiana Cedric Gondo hanno subito mostrato il loro sostegno al giocatore. Poi la gara è ripresa con l'espulsione di Lucchesi e dell'allenatore Viali ed è finita 0-0. Infine, Moncini risponde a Coda nell'1-1 tra Brescia e Sampdoria. Domani a chiudere il turno Pisa-Carrarese, calcio di inizio alle 20.30.