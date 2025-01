Pisa, successo sul finale: Carrarese ko e il Sassuolo non scappa

Il Pisa centra la sua terza vittoria consecutiva (la 15esima in campionato) battendo per 2-1 la Carrarese nel tiratissimo derby toscano che chiude la 21esima giornata di Serie B. La formazione di Pippo Inzaghi apre le danze nel primo tempo grazie al vantaggio firmato da Canestrelli al minuto 22 su assist di Angori. Il pari degli ospiti arriva a metà ripresa grazie a Mattia Finotto ma nel finale arriva la beffa per gli uomini di Calabro che vanno ko dopo la rete del definitivo 2-1 di Caracciolo. In classifica il Pisa sale a quota 46 punti, mantenendo tre lunghezze di distanza dal Sassuolo. Con questa sconfitta, la Carrarese resta a 27 punti in compagnia del Palermo in zona play-off.

