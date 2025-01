Cerri fa impazzire la Salernitana, tris Cremonese e vittoria Mantova

Serie B, vincono Cremonese e Mantova

Partite molto equilibrate in questo pomeriggio di sabato e tante decise nel finale. La Cremonese è riuscita ad avere la meglio del Cosenza e ha accorciato momenaneamente sul terzo posto occupato dallo Spezia. Contro i calabresi, però, la quadra di Stroppa non ha avuto vita facile perché, dopo il vantaggio di Pickel, è arrivato l'immediato pareggio dei lupi con Ricciardi. Un secondo tempo in cui la formazione di casa ha spinto fino a trovare il vantaggio con Vazquez all'85esimo. A chiudere i conti ci ha pensato Johnsen in pieno recupero. Match al cardiopalmo, invece, quello tra Salernitana e Reggiana: ben 8 minuti di recupero e a deciderla è stato il rigore di Cerri al 100esimo.

Vantaggio degli emiliani con Vido, nonostante l'inferiorità per l'espulsione a Ignacchiti, e pari sempre di Cerri, un derby per lui essendo nato a Parma, che poi si è ripetuto regalando tre punti d'oro ai campani. Ha vinto anche il Mantova sul campo del Cittadella con il risultato di 2-1. Ruocco ha firmato il vantaggio dei virgiliani, che hanno raddoppiato con il rigore di Mancuso nella ripresa. A nulla è servito il gol di Vita perché alla fine a festeggiare è stata la squadra di Possanzini. A chiudere le partite delle 15 è stata la gara del Braglia tra Modena e Frosinone che è terminata con il risultato di 1-1: Darboe ha risposto al vantaggio di Palumbo. Alle 17:15 scenderanno in campo Bari e Brescia.