Pokerissimo Sassuolo, solo un pari per il Pisa. Palermo di misura 

Il Sassuolo si impone contro il Sudtirol per 5-3 in una partita a dir poco spettacolare. La 22esima giornata di Serie B regala una mini fuga in classifica ai neroverdi, che staccano di cinque punti il Pisa fermato sullo 0-0 dal Catanzaro . Il Palermo si aggiudica lo scontro playoff con la Juve Stabia , superando i campani con il punteggio di 1-0 in una gara mai in discussione. Ecco tutti i risultati, in attesa di Carrarese-Spezia , che si giocherà alle 17:15.

Serie B, il Sassuolo vola e stacca il Pisa: tutti i risultati

Tra Sassuolo e Sudtirol succede praticamente di tutto. Dopo soli 3 minuti dal fischio d'inizio sono gli ospiti a passare in vantaggio con Odogwu, ma al minuto 9 Berardi pareggia i conti. Passano altri due minuti, e all'11esimo Pyythia riporta avanti i biancorossi. Il secondo tempo si apre con i neroverdi all'assalto: prima il pareggio di Doig, poi la rete del vantaggio di Boloca in soli tre minuti. Ma il Sudtirol non si da per vinto e riporta in parità i conti con Pietrangeli. I ragazzi di Fabio Grosso però hanno una marcia in più e con Lauriente e Volpato fissano il punteggio sul definitivo 5-3. Tre punti che portano gli emiliani a quota 52 punti in classifica, cinque in più rispetto al Pisa secondo che non va oltre lo 0-0 sul campo del Catanzaro. Il Palermo invece ha la meglio sulla Juve Stabia grazie al gol di Le Douaron, superando i campani con il risultato di 1-0. Carrarese-Spezia, alle ore 17:15, chiuderà il quadro delle partite della 22esima giornata.