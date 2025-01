Mercato Serie B: intrigo Pohjanpalo ma si può chiudere. Sernicola va al Pisa

Passi in avanti del Palermo per Pohjanpalo : trovata col giocatore l’intesa su un maxi ingaggio fino al 2029, manca quella col Venezia ma può arrivare la prossima settimana. Però non sarà semplice, perché in Laguna sta montando la protesta dei tifosi contro l’eventuale cessione del bomber finlandese, molto legato a Venezia . Intrigo Candela. Sul terzino destro del Venezia , c’è l’inserimento del Sassuolo che però deve prima cedere Yeferson Paz. Ma si può chiudere con un prestito oneroso e diritto di riscatto a 1.5 milioni.

Corsa a Candela, Palermo su Magnani

Su Antonio Candela però, vigilano anche Palermo e Samp. Il Pisa invece, che l’ha inseguito a lungo, ha virato su Leonardo Sernicola, 27 anni, che sbarcherà in prestito con diritto di riscatto, non tramonta l’ipotesi del 21enne Tyrique Marcera degli olandesi del Cambuur, sarà seguito ancora. Intanto, il Palermo tratta col Verona per il difensore Giangiacomo Magnani, ma l’accordo non c’è ancora, per il centrocampo i siciliani potrebbero inserirsi per Luca Mazzitelli, destinato a lasciare il Como. Il fantasista Giuseppe Sibilli potrebbe lasciare il Bari, su di lui può farsi sotto lo Spezia mentre il club pugliese lo sostituirebbe con Manuel De Luca, attaccante in uscita dalla Cremonese. La Salernitana prova a inserirsi per il centrocampista offensivo Mattia Valoti, in uscita dal Monza, dopo che è tramontata la trattativa con la Samp, chiusura non semplice. La Cremonese vuole il difensore Alessio Castellini del Catania e contende al Cesena il centrocampista austriaco Matthias Braunoder che dovrebbe lasciare il Como, su di lui c’è pure la Salernitana. La Cremonese invece, è anche su Francesco Gelli, centrocampista del Frosinone ed è in vantaggio sul Pisa per il difensore Francesco Folino della Juve Stabia che lo sostituirebbe con Patryk Peda del Palermo. Il Catanzaro insegue il difensore Daniel Tonoli della Pergolettese. Lo Sparta Rotterdam potrebbe spostare il prestito del difensore Tijs Velthuis dalla Salernitana al Sassuolo.

Melegoni alla Carrarese, Samp su Curto

La Carrarese ha di fatto chiuso col Genoa per il centrocampista Filippo Melegoni. Il Mantova pensa all’attaccante Tommaso Fumagalli che può lasciare il Cosenza. Mercato Sampdoria. Servono in primis rinforzi in difesa vista le indisponibilità di Bereszynski e Romagnoli (rientro in gruppo di Ferrari): il nome più caldo quello di Marco Curto, al Cesena ma di proprietà Como, società che ha buoni rapporti coi blucerchiati. Per l’attacco è monitorato Petagna del Monza, Semplici lo ha già allenato a Ferrara. Dopo lo stop di Tutino torna di moda il nome di Gytkjaer: l’attaccante danese del Venezia – che pareva destinato alla Cremonese – potrebbe essere scambiato con Borini che dalla Samp andrebbe in Laguna. Altro possibile scambio col Venezia quello tra Depaoli (che piace anche al Pisa) e Zampano. Affari ufficiali. Al Pisa il centrocampista norvegese Markus Solbakken, 24 anni, 21 presenze in stagione con lo Sparta Praga di cui 7 in Champions, in prestito con opzione. Alla Cremonese, dal Cagliari, l’esterno sinistro Paulo Azzi, 30 anni. Al Bari, in prestito secco dal Pisa, l’attaccante Nicholas Bonfanti, 22 anni. Alla Salernitana, in prestito sino a giugno dalla Fiorentina, il portiere danese Oliver Christensen, 25 anni. Al Cittadella il portiere Matteo Cardinali, 23 anni, svincolato ex Latina.