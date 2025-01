Vignali stende il Sassuolo con una doppietta: lo Spezia riapre il campionato

LA SPEZIA - Lo Spezia di Luca D'Angelo si impone, nell'anticipo della 23ª giornata di Serie B, 2-1 contro il Sassuolo di Fabio Grosso capolista e rinsalda il proprio terzo posto in classifica a quota 45 punti, a -7 dai rivali odierni e -2 dal Pisa secondo (ma che ha una partita in meno). Per i liguri si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo il poker inflitto alla Carrarese, per gli emiliani, invece, è il secondo stop nelle ultime 5 (in mezzo tre successi di fila contro Cosenza, Salernitana e Sudtirol).