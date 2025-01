Bari, che spreco: non basta il gol dell’ex Juve! Profondo rosso Frosinone

Dopo la vittoria dello Spezia contro il Sassuolo , la 23esima giornata di Serie B entra nel vivo. Match delicati e tanti punti importanti in palio per raggiungere gli obiettivi. E per la lotta playoff il Bari spreca una grande chance contro il Cesena: 1-1 il finale . Notte fonda per il Cosenza che perde in casa lo scontro salvezza contro il Cittadella . Profondo rosso anche per il Frosinone , che cade in casa contro il SudTirol . La Juve Stabia torna al successo contro la Carrarese e si rilancia nei posti in alto nella classifica.

Favilli non basta al Bari, tris SudTirol: i risultati

Al Bari non basta la rete dell'ex Juve Favilli al 23' per battere il Cesena: i bianconeri nonostante il rosso a Calo subito al 36', restano in partita e pareggiano all'83' con La Gumina, freddo dagli undici metri. Non c'è pace per il Cosenza, con perde con il Cittadella a causa dell'autogol di Mura al 12'. Il Frosinone non riesce a dare uno scossa alla stagione e crolla contro il SudTirol che in appena mezz'ora si mette comodo con la doppietta di Merkaj, poi Casiraghi nel finale cala il tris su rigore. Tutto deciso nei primi 45 minuti anche tra Juve Stabia e Carrarese con le firme di Piscopo e Adorante, poi Schiavi la riapre ma ormai è troppo tardi. Alle 17.15 in campo Mantova e Sampdoria.

- Cesena-Bari 1-1

- Cosenza-Cittadella 0-1

- Frosinone-SudTirol 0-3

- Juve Stabia-Carrarese 2-1

- Mantova-Sampdoria ore 17.15