Inzaghi vince ancora! Il Pisa stende il Palermo: è capolista

PALERMO - La 24ª giornata del campionato di Serie B si apre allo stadio Renzo Barbera di Palermo con il Pisa che prosegue il suo ottimo momento vincendo per 2-1 contro i rosanero e prendendosi per una sera la vetta della classifica (53 a 52 punti) a danni del Sassuolo (in campo sabato contro la Juve Stabia).

Il match si sblocca in favore degli ospiti dal dischetto quando al 12' viene fischiato fallo di mano in area di Ranocchia: Rus è gelido, spiazza Desplanches e sigla l'1-0. Il raddoppio dei toscani arriva al 26' con Lind che approfitta di un clamoroso pasticcio di Desplanches. I padroni di casa però reagiscono e al 59' filtrante di Segre per Brunori che si presenta davanti al portiere e con il destro non sbaglia per riaprire il match, gli ospiti però resistono agli assalti finali e portano a casa i 3 punti.

La squadra di Pippo Inzaghi sigla il 5° successo nelle ultime 6 partite mentre per quella di Dionisi (8° posto a 30 punti) si tratta del 2° ko consecutivo con Cesena (30), Reggiana e Mantova (28 punti) che hanno la chance del sorpasso.