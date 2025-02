Controsorpasso Sassuolo: Juve Stabia ko. La Sampdoria torna a vincere

La 24esima giornata di Serie B vede il Sassuolo nuovamente primo in classifica grazie al 2-0 contro la Juve Stabia che regala ai neroverdi il controsorpasso sul Pisa. Vittoria importante anche per il Catanzaro contro il Cesena per 4-2. Nessun problema nemmeno per lo Spezia che sul campo del Cittadella si impone per 2-0, staccando, momentaneamente, la quarta posizione in classifica di 11 punti. Successo interno per la Sampdoria per 1-0 con il Cosenza.