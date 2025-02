Brescia corsaro con la Carrarese. Vittoria per Salernitana e Sudtirol

La 24esima giornata di Serie B sta per chiudersi e gli ultimi verdetti hanno mosso ulteriormente la classifica. Vittoria in trasferta per il Brescia che sul campo della Carrarese si impone per 2-1. La Salernitana ottiene un importante successo interno contro la Cremonese per 1-0. Tre punti anche per il Sudtirol che batte la Reggiana per 2-0.