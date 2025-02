Il Sassuolo va in fuga: il Pisa cade in casa con il Cittadella

La 25ª giornata di Serie B ha riservato ancora nuove sorprese. Il Pisa, sconfitto in casa per 1-0 dal Cittadella, perde terreno in classifica sul Sassuolo che vince a Mantova per 3-0, portandosi a cinque lunghezze dai nerazzurri secondi. Pari per 1-1 tra Frosinone e Catanzaro, mentre il Cosenza si impone di misura sulla Carrarese.