Il Palermo si rovina da solo, lo Spezia si sveglia nel recupero. Cremonese ok

Serie B, tutti i risultati della 25ª giornata

Il Palermo spreca e si fa rimontare da uno Spezia duro a morire che la riprende all'ultimo secondo. Alle reti rosanere dell'ex Juventus Ranocchia e Brunori rispondono i bianconeri con Francesco Esposito e Aurelio, con il punteggio finale che recita 2-2. Tre punti importanti anche per la Cremonese in chiave classifica, che con il gol di Vandeputte e la doppietta di De Luca batte il Sudtirol per 3-1, intervallati dal gol di Davi per gli ospiti. Cesena corsaro sul campo della Reggiana, che vince di misura grazie alla marcatura di Saric.