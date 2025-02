Sampdoria, profumo di svolta. Ma è meglio essere cauti

GENOVA - La Sampdoria ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione ma – dopo le due vittorie di fila con Cosenza e Modena – respira finalmente un'aria nuova. Qualcosa sta cambiando dalle parti di Bogliasco e forse, dopo le tante delusioni di stagione, c'è spazio anche per qualche rinnovata speranza nell'ambiente blucerchiato. Di sicuro le cose sono cambiate nella squadra, con una nuova rivoluzione di mercato, e i primi frutti si stanno già vedendo in campo. «Niang si è presentato benissimo, diamo merito ad Accardi che lo aveva ad Empoli e ha spinto per averlo», le parole sabato sera del tecnico Leonardo Semplici . In effetti il ds doriano – dopo le tante mosse estive che non hanno portato ai risultati sperati – per ora sta avendo ragione sull'operazione Niang che, al di là del gol firmato al Modena , si è subito rivelato determinante negli equilibri offensivi della Samp . Molto bene tra i neoacquisti anche Sibilli , giocatore di qualità tra trequarti e attacco. Altri giocatori arrivati nella sessione invernale – come l'esterno sinistro Beruatto e il difensore Curto – hanno avuto un impatto positivo. Senza dimenticare l'ottimo esordio di Cragno tra i pali: il portiere toscano, decisivo con una bella parata di piede su Di Pardo quando il risultato col Modena era ancora sullo 0-0, arriva da alcuni anni in cui ha giocato poco ma ha tanta voglia di tornare a dimostrare il suo valore.

Le scelte verso il Sudtirol

Qualche nuovo innesto deve ancora carburare: è il caso su tutti di Oudin, che ha bisogno ancora di minutaggio per trovare la migliore condizione ma sulle cui qualità tecniche la Samp confida molto. Poi, dopo l'infortunio di Perisan, va considerato tra i nuovi anche lo stop (distorsione alla caviglia) di Altare: niente di grave ma l'ex Venezia salterà di sicuro la gara di sabato col Sudtirol. E però nel complesso le sensazioni iniziano ad essere finalmente positive intorno a una squadra che ha ampi margini di crescita dopo le tante difficoltà vissute nel corso della stagione. Non da poco il lavoro di Leonardo Semplici sul campo ma soprattutto nella testa dei giocatori, nel contesto di uno spogliatoio che inizia a respirare un'aria diversa: in questo senso alcune mosse – come la titolarità di un ottimo Ricci ripescato nella gara col Modena a centrocampo – si sono rivelate vincenti. Un Ricci che potrebbe anche scalzare ora Meuelensteen (rientrato in gruppo nei giorni scorsi) nelle gerarchie in mediana. A Bolzano il rientro di Depaoli dovrebbe poi dare ulteriori alternative nelle scelte, aspettando il ritorno a stretto giro di posta di Bereszynski. Sempre in difesa una carta importante è rappresentata dal rientro di Alex Ferrari che, pur non ancora in condizioni fisiche ottimali, si è mostrato pronto all'urto nelle ultime gare. La gara col Modena è stata probabilmente la prima vera prestazione convincente della Sampdoria in tutto il campionato: finalmente, viene da dire, dopo tanti, troppi passaggi a vuoto e molti cambi di orizzonte non solo in panchina (tre allenatori) e tra i tantissimi giocatori, più o meno una quarantina, che sono passati dal Mugnaini. La strada è ancora lunga e la classifica dice che la gara col Sudtirol è – ad oggi – uno scontro salvezza. Ma forse qualcosa sta cambiando.