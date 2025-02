Con i gol di Adorante le Vespe volano alto

La Juve Stabia è la migliore neopromossa dopo due terzi di campionato. Con la salvezza ormai in tasca (ai campani basteranno 7-8 punti nelle prossime 13 partite, impensabile non riescano a ottenerli), è la scheggia impazzita con la quale tutte le big dovranno fare i conti. Perchè la Juve Stabia è ormai a sua volta una big del campionato. Con cinque punti di vantaggio sulla nona, al sesto posto in classifica al fianco del Catanzaro entrambe a quota 36 punti, Guido Pagliuca (l’allenatore rivelazione al suo primo anno in B) ora tifa che i play off si giochino. In quel caso nessuno vorrà affrontare le vespe, pronte a pungere chi ha speso molto di più e non potrà fallire. Le pressioni a Castellammare di Stabia sono invece relative. Certo arrivati a questo punto sarebbe un peccato non giocare la post-season, ma quanto fatto è già tanto, tantissimo. Un over performance.

La Juve Stabia sogna

Tra cinque giorni il tecnico toscano compirà 49 anni e sarà grande festa a prescindere da quello che sarà stato il risultato del giorno prima con il Cosenza ultimo della fila. La prerogativa della Juve Stabia è quella di riuscire a giocare sempre il pallone, anche nei momenti difficili della partita. La vittoria sul Bari è stata dedicata da tutto il gruppo proprio a Pagliuca «che si è preso tre ingiuste giornate di squalifica». Anche con il proprio joystick in tribuna, i gialloblù di Campania hanno dimostrato di sapere sempre cosa fare. Sotto i riflettori continua ad esserci il bomber Andrea Adorante, entrato in doppia cifra e salito sul podio degli attaccanti stabiesi in doppia cifra sulla scia del recente passato di Marco Sau (21 gol nel campionato 2011-12, secondo solo a Ciro Immobile allora nel Pescara di Zeman) e dello “squalo” Francesco Forte (17 reti nel 2019-20).

Adorante per continuare a sognare

Di questo passo è probabile che anche Adorante sia solo di passaggio come i due illustri predecessori, ma già averlo trattenuto nel mercato di gennaio nonostante le tante società interessate è stato un grande risultato per il club del presidente Andrea Langella. Con Adorante si può continuare a sognare. Lui lo ha fatto qualche anno fa quando segnava a raffica nella Primavera dell’Inter, s’ispirava negli allenamenti con la prima squadra a Mauro Icardi, e Spalletti lo convocò per un match di Europa League contro il Rapid Vienna, ma proprio alla vigilia il giovane centravanti si ruppe il ginocchio. Il mese scorso lo hanno cercato Sassuolo, Pisa e Palermo, che continuano a tenerlo d’occhio per la prossima stagione, così come il Parma. Adorante è destinato alla serie A o comunque a un progetto tecnico ambizioso. Lui, a 25 anni, fa sapere di «non avere fretta di lasciare la Juve Stabia». Trascinata l’anno scorso alla promozione in B e con la quale ora continua a puntare in alto. Passo dopo passo. Per continuare a stupire. Sulle ali di una favola.