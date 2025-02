Catanzaro, colpo play-off: Iemmello stende il Cittadella, -1 dalla Cremonese

CATANZARO - Importantissima vittoria del Catanzaro nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie B. La formazione calabrese allenata da Fabio Caserta, infatti, si è imposta di misura tra le mura amiche del Nicola Ceravolo contro il Cittadella di Alessandro Dal Canto, rafforzando così il proprio quinto posto in classifica a quota 39 punti, tre in più della Juve Stabia sesta e uno in meno della Cremonese quarta.